❗️🇺🇦Пока одни укровояки гибнут пачками на передовой, их товарищи - укроаватары, в тыловых районах продолжают уничтожать запасы огненной воды🤡 #ВСУ #ЗСУ #Пьянь.
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❗️🇺🇦Пока одни укровояки гибнут пачками на передовой, их товарищи - укроаватары, в тыловых районах продолжают уничтожать запасы огненной воды🤡 #ВСУ #ЗСУ #Пьянь.
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