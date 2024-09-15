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Царьград

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Сразу два пешехода погибли на новосибирских трассах в ночь с 14 на 15 сентября

Сразу два пешехода погибли на новосибирских трассах в ночь с 14 на 15 сентября

Смертельные аварии произошли в Ордынском и Новосибирском районах.Два смертельных ДТП с участием пешеходов произошли на трассах в Новосибирской области поздним вечером 14 и ночью 15 сентября.

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