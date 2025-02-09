Российские кредитные гиганты режут ставки по вкладам. Почему банкиры перестали платить и что ждет вкладчиков?

Крупные российские банки, как сговорившись, начали снижать проценты по вкладам! ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-банк, "Абсолют банк" – все как один режут доходность! Максимальные ставки падают ниже 23%.
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