Мнение премьер-министра Речана о картельных соглашениях ряда нефтяных компаний

Дорин Речан приветствует штрафы в сотни миллионов долларов, наложенные Советом по конкуренции в отношении шести нефтяных компаний, подозреваемых в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на координацию цен на топливо на рынке.
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