Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    15 будущих граждан США. Американская сборна - 2.Россию на Олимпиа...
  • Natalija Osminina
    Он же входит в клан мировых "рептилоидов", как их называют - глобалистов, которые хотят уничтожить Россию.ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ...
  • Наталья Павлова
    В десятилетнюю годовщину катастрофы MH-17 Малайзия лидирует в симпатиях к России. Может потому, что в Малайзии прекра...В десятилетнюю го...

Для выросших на "Сволочах" жарить сосиски на Вечном огне — норма. Бастрыкину представят доклад по делу о хулиганстве в Рузе

Для выросших на "Сволочах" жарить сосиски на Вечном огне — норма. Бастрыкину представят доклад по делу о хулиганстве в Рузе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых представить доклад по делу школьницы, которая в минувшие выходные устроила «пикник» у Вечного огня в подмосковной Рузе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Это брошенный и невоспитанный ребенок. С чего бы ребёнку покупать сосиски в магазине и есть их холодными, когда его давно уже ждут дома с готовым ужином? С чего бы ребёнку жарить на Вечном огне сосиски, если он отлично знает с детства, что &quot;в Вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий рейхстаг, горящее сердце солдата&quot;? * * * Понятно, что &quot;лёгкие времена родили слабых людей, а слабые люди сделают времена тяжёлыми&quot;, но давайте воспитывать своих детей сильными во все времена - сильными единой моралью: - не убивай, не вреди, не ври, не кради, не завидуй; &quot;поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой&quot;; уважай старших; будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - &quot;человек человеку друг, товарищ и брат&quot;; &quot;от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест&quot;; &quot;один за всех и все за одного&quot;; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; &quot;сам погибай, а товарища выручай&quot; (А.В. Суворов), не бросай своих; &quot;нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих&quot;; - наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; &quot;ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому&quot; (И.В. Сталин); коллективный моральный суверенитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде. Тот, кто считает справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счёт - враг.
Ответить
17 час.
Елена Картавцева
Давно пора пересмотреть возрастной ценз для уголовной ответственности так называемых «детишек» с 16 до 14 лет.
Ответить
14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПОСЛЕ ПРОКАТА &quot;БРИГАДА&quot;, В РОССИИ МАССОВО СТАЛИ ФОРМИРОВАТЬСЯ БАНДИТСКИЕ БРИГАДЫ ??? СОЗДАТЕЛИ КРАСИВОЙ КАРТИНКИ НЕ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ. ТАК ЧТО МЫ ХОТИМ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ КИНО ФОРМИРУЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ. А МИНИСТР, ВСЕ БОЛЬШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И ПОКАЗАХ ??? А В КИНО, В ЭТО ВРЕМЯ, ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ, ИМЕЮЩИЙ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ !!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх