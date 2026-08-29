Совет по туризму Непала: спасены 184 туриста после наводнения

Наводнение на севере Непала, начавшееся 26 августа, повлекло эвакуацию 184 туристов. Более 2,4 тысячи человек числятся пропавшими без вести, 626 человек признаны погибшими.
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