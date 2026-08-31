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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» обкладывает «Рому» новыми условиями по трансферу Луиса Энрике – источник

«Зенит» обкладывает «Рому» новыми условиями по трансферу Луиса Энрике – источник

Как сообщает итальянский журналист Стефано Джентили в социальной сети Х, после перехода Луиса Энрике в «Рому», «Зенит» получит 15% от будущей перепродажи.

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