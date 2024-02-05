Подробности переезда москвички в подъезд с сыном-инвалидом: жилье сдала переселенцу из Украины

В Восточном округе в Москве развернулась коммунальная битва за квартиру в новостройке. Многодетная мама с тремя несовершеннолетними детьми, взрослым сыном-инвалидом, кошкой, собакой, черепахой и домашним скарбом поселилась в подъезде около двери в собственное жилье.