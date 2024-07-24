В Сочи можно снять дом на берегу моря с собственным пляжем Ценник — 170₽ тысяч в сутки. В свои временные владения получаем за эти денежки домик на 300 квадратных метров на участке 10 соток.
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В Сочи можно снять дом на берегу моря с собственным пляжем Ценник — 170₽ тысяч в сутки. В свои временные владения получаем за эти денежки домик на 300 квадратных метров на участке 10 соток.