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Добрый Мир

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В тылу точечно убивают лучших спецов ВПК. "Оглушительный список" открыт задолго до СВО. Это стало "национальной катастрофой"

В тылу точечно убивают лучших спецов ВПК. "Оглушительный список" открыт задолго до СВО. Это стало "национальной катастрофой"

Их деятельность и маршруты почти никому не были известны. И это порождает массу вопросов, главный из которых – как противостоять целенаправленной кампании по уничтожению ключевых фигур российской армии и ВПК.

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