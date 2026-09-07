В Таиланде учительница заставила пятилетнего ученика голым стоять у доски

В Бангкоке помощница воспитателя в наказание устроила публичное унижение пятилетнему ребёнку.В одной из школ Бангкока помощница воспитателя в наказание заставила пятилетнего ребёнка полностью раздеться и стоять так перед публикой.
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