Последнему пристанищу роботизированного вертолета Ingenuity на Марсе дали название

Холмы Валинора и Ingenuity (немного правее от центра изображения) / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS Теперь место последней посадки Ingenuity известно как Холмы Валинора, что были частью земель Бессмертных из произведений Дж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии