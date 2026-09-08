Умел любить жизнь по-настоящему: умер поэт Станислав Богуславский

Ушел из жизни пермский поэт и автор сборника «Книга из телефона» Станислав Богуславский. О смерти публициста на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поэт Андрей Мансветов.
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