Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года и ушел в аренду в «Крылья»

Вингер Никита Салтыков продолжит карьеру в «Крыльях Советов». « Локомот ив» подписал новый контракт с 22-летним футболистом до 2029 года и отдал его в аренду в самарский клуб.
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