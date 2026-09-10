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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года и ушел в аренду в «Крылья»

Вингер Никита Салтыков продолжит карьеру в «Крыльях Советов». « Локомот ив» подписал новый контракт с 22-летним футболистом до 2029 года и отдал его в аренду в самарский клуб.

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