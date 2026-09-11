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Грузовой поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в Алтайском крае

Грузовой поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в Алтайском крае

Из‑за аварии задержался поезд Рубцовск — Барнаул На железнодорожном переезде между станциями Поспелиха и Шипуново в Алтайском крае произошло ДТП.

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