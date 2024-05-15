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«Зенит» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

«Зенит» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

По результатам ответного матча финала Кубка России в «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ), состоявшегося 15 мая, петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА и прошел в суперфинал.

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