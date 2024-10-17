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Мода и Шоу-бизнес

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Журналиста Пьяных признали иноагентом

Основанием для включения журналиста Глеба Пьяных (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в соответствующий реестр стало получение им денег от зарубежной компании, а также интервью украинским YouTube-каналам, следует из судебных документов.

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