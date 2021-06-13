Картина Дня

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СМИ: Байден на встрече с Путиным будет жестче Трампа

СМИ: Байден на встрече с Путиным будет жестче Трампа

Вашингтон по итогам предстоящей встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина прежде всего рассчитывает показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

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Лариса Абросимова
За цементируется что ли??? Или за гипсуется???

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