СМИ: Байден на встрече с Путиным будет жестче Трампа

Вашингтон по итогам предстоящей встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина прежде всего рассчитывает показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.
Вашингтон по итогам предстоящей встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина прежде всего рассчитывает показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.
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