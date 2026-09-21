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Царьград

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"Сумерки" возглавили российский прокат, собрав 165 млн рублей

"Сумерки" возглавили российский прокат, собрав 165 млн рублей

Сага «Сумерки» 2008 года вновь стала лидером проката в России, собрав 165 млн рублей за уикенд. Фильм, известный благодаря актерам Р.

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