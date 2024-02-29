💧Непроходимое русло: В Керчи после сильных дождей река подтапливает дома и улицы 😨 В районе Больничного переулка во время непогоды перед домами скапливается вода и не сходит неделями.
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💧Непроходимое русло: В Керчи после сильных дождей река подтапливает дома и улицы 😨 В районе Больничного переулка во время непогоды перед домами скапливается вода и не сходит неделями.