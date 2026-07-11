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NewsOne

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Украйна поймала двух предательниц

Украйна поймала двух предательниц

Вам, может, и все равно, а я знаю, что в современной украинской литературе есть два поэтических, так сказать, классика.

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Комментарии
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Николай Герасименко
К сожалению на территории 404 многие, взращенные страной Советов именитые деятели переобулись в шаровары и явились нам самыми ярыми русофобами. Хотя утверждать, что это случилось с ними только сейчас, утверждать не могу. Склонен думать, они всегда держали кукиши и камни за пазухой. Куда деться, гены Мазепы неистребимы!
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