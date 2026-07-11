Николай Герасименко

К сожалению на территории 404 многие, взращенные страной Советов именитые деятели переобулись в шаровары и явились нам самыми ярыми русофобами. Хотя утверждать, что это случилось с ними только сейчас, утверждать не могу. Склонен думать, они всегда держали кукиши и камни за пазухой. Куда деться, гены Мазепы неистребимы!