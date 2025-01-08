Мошенники в России стали массово присваивать себе детские выплаты

Мошенники в 59 субъектах России украли предназначавшиеся детям выплаты Правоохранительные органы привлекли к ответственности 631 женщину-мошенницу в 59 субъектах России за незаконное присвоение материнского капитала и других социальных пособий, направленных на поддержку детей.