Генсек НАТО Столтенберг: нужно готовиться к плохим новостям с Украины

Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с фронта для Украины. По словам генсека НАТО, ВСУ находятся в критическом положении, а страны альянса не смогли удовлетворить возросший спрос украинской армии на вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии