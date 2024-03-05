Общественники предлагают проводить на Смоленщине регистрацию домашних животных

В рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира» провели круглый стол. Вакцинация животных как эффективный способ борьбы с бешенством, создание единой систем регистрации домашних питомцев, новые подходы к профильному законодательству – в Смоленске обсудили культуру содержания домашних животных.
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