Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 392 подписчика

С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз МС-29»: на борту двое россиян и американец

С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз МС-29»: на борту двое россиян и американец

Ракета с кораблем «Союз МС-29» стартовала с Байконура. На его борту находятся двое россиян - командир Петр Дубров и бортинженер Анна Кикина - и американский астронавт Анил Менон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии