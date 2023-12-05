WSJ: Израиль установил в Газе насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС

Израиль поставил насосы, с помощью которых планирует затопить систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа, пишет газета Wall Street Journal , ссылаясь на чиновников-источников, поделавших остаться анонимными.
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