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WSJ: Израиль установил в Газе насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС

Израиль поставил насосы, с помощью которых планирует затопить систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа, пишет газета Wall Street Journal , ссылаясь на чиновников-источников, поделавших остаться анонимными.

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