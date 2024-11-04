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Iran International: студентка разделась до нижнего белья после замечания о хиджабе

Iran International: студентка разделась до нижнего белья после замечания о хиджабе

Иранская студентка разделась до нижнего белья прямо на улице после замечаний о хиджабе.Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья в знак протеста против замечания по поводу хиджаба.

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