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«Способ отъема собственности». Хазин рассказал о притеснениях россиян в Британии

«Способ отъема собственности». Хазин рассказал о притеснениях россиян в Британии

Россияне, которые имеют недвижимость в Великобритании, и даже те, кто живет там уже долгое время, лишаются своей собственности и сталкиваются с притеснениями из-за антироссийской политики Лондона.

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