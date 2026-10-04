Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» взяли бронзу Спартакиады народов России

Баскетбольный турнир 3х3 на Спартакиаде народов России в Екатеринбурге принес Челябинской области бронзовые медали: команда «Славянка-ЧКПЗ» разгромила соперниц из Свердловской области со счетом 21:9.
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