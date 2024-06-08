На заготовку древесины в зоне ЧАЭС потратят почти 19 млн гривен

В зоне ЧАЭС планируется провести лесосечные и лесозаготовительные работы. В частности, исполнитель одной услуги должен осуществить уборку опасных деревьев, очистку подлеска, трелевку и укладку лесопродукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии