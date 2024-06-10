Научный центр по созданию БПЛА появится в Жуковском

Научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе» прошла в технопарке высоких технологий Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского.
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