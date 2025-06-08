Орловцы предлагают выбрать народного прораба для строительства поликлиники №1

На прошедшей неделе стало известно, что орловская власть в четвёртый раз объявила поиск подрядчика на выполнение работ по объекту «Строительство поликлиники БУЗ Орловской области «Поликлиника №1» (разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ)».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии