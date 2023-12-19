В Красном море стартовала операция по обеспечению безопасности судоходства

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил, цель которой – обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне "безрассудных нападений хуситов из Йемена".
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