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Проблема «Спартака», которую не решили боссы клуба: красно-белые систематически страдают из-за нее

Проблема «Спартака», которую не решили боссы клуба: красно-белые систематически страдают из-за нее

Ничья против «Крыльев».«Спартак» совсем блекло стартовал после длинной паузы на сборные красно-белые не без труда добыли ничью против крепчайших «Крыльев» Виктора Булатова (1:1).

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