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Регионы России

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Фигуранта дела об убийстве калужского спортсмена подозревают в отмывании денег

Фигуранта дела об убийстве калужского спортсмена подозревают в отмывании денег

В Калужской области возбуждено новое уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, связанных с убийством чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.

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