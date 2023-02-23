Ремонтные работы на автомобильной части Крымского моста завершены, движение открыто по всем полосам

Работы на Крымском мосту завершены, автомобильное движение открыто по всем полосам в обе стороны. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснулин, отвечавший за ремонт моста.
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