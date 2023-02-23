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Ремонтные работы на автомобильной части Крымского моста завершены, движение открыто по всем полосам

Ремонтные работы на автомобильной части Крымского моста завершены, движение открыто по всем полосам

Работы на Крымском мосту завершены, автомобильное движение открыто по всем полосам в обе стороны. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснулин, отвечавший за ремонт моста.

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