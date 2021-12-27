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Водитель скорой помощи в Хабаровском крае спас трехлетнего мальчика, гулявшего на морозе без теплой одежды

Водитель скорой помощи в Хабаровском крае спас трехлетнего мальчика, гулявшего на морозе без теплой одежды

В городе Амурске Хабаровского края водитель скорой помощи по пути на вызов спас от переохлаждения трехлетнего мальчика, гулявшего на улице в мороз одним и без теплой одежды.

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