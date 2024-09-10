Reuters: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о стратегии США по Украине

Владимир Соловьев

"Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о стратегии США по Украине". На супер компьютере отаечатали доклад. Сами ничего в нём не поняли, отправили в Конгресс. Но там такие же "знатоки". А Пентагон - голову ломай, какие деньги и как их распределить без ущерба для себя!