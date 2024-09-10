Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу США засекреченный доклад о стратегии Вашингтона в конфликте на Украине.
Reuters: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о стратегии США по Украине
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о стратегии США по Украине". На супер компьютере отаечатали доклад. Сами ничего в нём не поняли, отправили в Конгресс. Но там такие же "знатоки". А Пентагон - голову ломай, какие деньги и как их распределить без ущерба для себя!
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16 час.
Виктор Тимошевский
Засекреченный доклад, содержание которого известно всему миру. Они уже все по-очереди отбрыкиваются от этих украинских денег. И в то же время не могут,судя пов сему отказаться от финансирования. Торчок и ВПК американский крепко насадил их на крючок.
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15 час.
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