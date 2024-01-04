Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поделилась сведениями о том, каким образом в текущем годовом периоде будет развиваться положение дел с выдвижением импичмента лидеру Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену.
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