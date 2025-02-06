Деструктивные секты теперь пытаются укорениться в России под маской патриотов

Деструктивные секты теперь пытаются укорениться в России под маской патриотовОб этом в эфире телеканала «Миллет» заявилзаместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии, протоиерей Максим Кондаков.
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