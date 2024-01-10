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Замглавы администрации Подольска отправлен под стражу по делу о ЧС на котельной

Замглавы администрации Подольска отправлен под стражу по делу о ЧС на котельной

РИАМО - 10 янв. Продолжаются аресты фигурантов дела о коммунальной аварии на котельной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

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