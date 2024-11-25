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В России создадут минимум три 50-кубитных квантовых компьютера к концу года

В России создадут минимум три 50-кубитных квантовых компьютера к концу года

К концу 2024 года в России будут созданы как минимум три разных 50-кубитных квантовых компьютера. Об этом 25 ноября заявил советник генерального директора «Росатома», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

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