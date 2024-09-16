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Украине есть чем ударить по Москве – Живов

Украине есть чем ударить по Москве – Живов

Применение западных ракет для ударов по территории России уже происходит, и вопрос в том, признаем мы это и ответим.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Доколе будут сидеть в креслах ВСУ генералы и пониже,в т.ч. западного типа в Киеве?
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14 час.
Акимова Татьяна
Дать 72 часа на эвакуацию хохлов и сравнять всю хохляндию с землей!
Ответить
10 час.
Юрий Золотарев
Ну, ударите вы, бандеро-ССУКИ, по Москве... Но ведь &quot;обратка&quot; прилетит быстро, и в десятикратном размере! Там, у вас, хоть кто-то еще ДУМАТЬ умеет?
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8 час.

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