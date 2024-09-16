Украине есть чем ударить по Москве – Живов

Доколе будут сидеть в креслах ВСУ генералы и пониже,в т.ч. западного типа в Киеве?

Дать 72 часа на эвакуацию хохлов и сравнять всю хохляндию с землей!

Юрий Золотарев

Ну, ударите вы, бандеро-ССУКИ, по Москве... Но ведь "обратка" прилетит быстро, и в десятикратном размере! Там, у вас, хоть кто-то еще ДУМАТЬ умеет?