Применение западных ракет для ударов по территории России уже происходит, и вопрос в том, признаем мы это и ответим.
Украине есть чем ударить по Москве – Живов
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Доколе будут сидеть в креслах ВСУ генералы и пониже,в т.ч. западного типа в Киеве?
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14 час.
Акимова Татьяна
Дать 72 часа на эвакуацию хохлов и сравнять всю хохляндию с землей!
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10 час.
Юрий Золотарев
Ну, ударите вы, бандеро-ССУКИ, по Москве... Но ведь "обратка" прилетит быстро, и в десятикратном размере! Там, у вас, хоть кто-то еще ДУМАТЬ умеет?
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8 час.
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