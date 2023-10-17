Китай и Казахстан подписали соглашение по маршруту в Европу в обход РФ

Соглашение по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, идущего из Китая в Европу в обход России, подписали члены делегаций президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина 17 октября на переговорах в Пекине.
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