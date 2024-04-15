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Марков после 0:1 от «Ростова»: «Судья перед голом остановил игру, потому что игрок «Ростова» лежал в штрафной, а потом отдал мяч сопернику. Как это понимать?»

Вчера «Факел» принимал ростовчан (0:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

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