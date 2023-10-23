Банки высказались против прямого доступа силовиков к базам с данными клиентов

Они видят в этом нарушение конституционных прав россиян и несоблюдение антиотмывочного закона. В августе внесли законопроект о доступе силовиков к базам данных для корректировки сведений о сотрудниках спецслужбБанки против прямого доступа силовиков к своим базам данных.
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