Три региона России в рамках учений РКН отключили от мирового интернета

Аналогичные учения РКН проводит ежегодно.фото: pixabay.com/TheDigitalWay Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета в рамках учений Роскомнадзора (РКН), Об этом сообщило ведомство 6 декабря.
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