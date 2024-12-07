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Три региона России в рамках учений РКН отключили от мирового интернета

Три региона России в рамках учений РКН отключили от мирового интернета

Аналогичные учения РКН проводит ежегодно.фото: pixabay.com/TheDigitalWay  Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета в рамках учений Роскомнадзора (РКН), Об этом сообщило ведомство 6 декабря.

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