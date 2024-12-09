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Петербургский дневник

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Сальдо: ВСУ не имеют стратегического замысла для удержания Херсонской области

Сальдо: ВСУ не имеют стратегического замысла для удержания Херсонской области

На территории региона не ведется масштабного строительства фортификационных сооружений Украинская армия не имеет стратегического замысла для долгосрочного удержания подконтрольной им правобережной части Херсонской области, масштабного строительства фортификационных сооружений там не ведется, рассказал РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

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