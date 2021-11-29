Как сейчас выглядят 12 актеров известных фильмов прошлых лет, которых уже подзабыли

Кому-то из актеров удается воспользоваться успехом своих фильмов и продолжить карьеру в других известных проектах, а кто-то может и не стремится к этому, особенно когда речь идет о детях-актерах, которые вовсе могут выбрать другую профессию.
Кому-то из актеров удается воспользоваться успехом своих фильмов и продолжить карьеру в других известных проектах, а кто-то может и не стремится к этому, особенно когда речь идет о детях-актерах, которые вовсе могут выбрать другую профессию.
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