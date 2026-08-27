Эльза Антонова: Русское кино покорит Китай не только на фестивалях

Эльза Антонова сообщила, что русские фильмы собирают полные залы в Китае не только на фестивалях. Открытие фестиваля русского кино в Пекине и других городах Китая подчеркивает крепкие связи и взаимный интерес двух стран.
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